Het incident van begin deze maand op de N18 bij Haaksbergen, waarbij een 62-jarige vrouw omkwam en een 36-jarige vrouw gewond raakte, betreft een zelfdoding en een poging tot zelfdoding. Dit meldt het Openbaar Ministerie, dat ook bekendmaakt dat het strafrechtelijk onderzoek is afgerond. De 36-jarige vrouw die eerder was opgepakt is geen verdachte meer. Er is volgens het OM geen sprake van een misdrijf.