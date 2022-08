Luchtvaartmaatschappij Ryanair verwacht niet dat de stakingen van het in Spanje gevestigde cabinepersoneel tot problemen gaan leiden. Die stakingen zouden in augustus of september plaatsvinden. Volgens Ryanair gaat het echter om stakingen van kleine vakbonden die „slechts een handvol werknemers van ons Spaanse cabinepersoneel vertegenwoordigen”.