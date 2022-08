Zeeuwse verdachte verdrinking Gent blijft in Belgische hechtenis

Een van de twee Nederlandse mannen die verdacht wordt van betrokkenheid bij de verdrinking van een 53-jarige man uit het Belgische Gent blijft een maand langer in hechtenis vanwege zogeheten schuldig verzuim, heeft de raadkamer in Gent beslist. Schuldig verzuim is een misdrijf in het Belgisch recht waarvan sprake is als iemand geen hulp verleent aan een persoon die in groot gevaar verkeert. Er staat volgens zijn advocaat een celstraf tot één jaar op.