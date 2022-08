Chipbedrijf Nvidia omlaag op Wall Street na tegenvallende omzet

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine koersuitslagen gesloten. Chipbedrijf Nvidia ging flink omlaag op Wall Street na bekendmaking van tegenvallende omzetcijfers. Nvidia gaf aan dat de vraag naar zijn grafische kaarten vanuit de gamesindustrie veel zwakker is geworden. De producent van elektrische auto’s Tesla was juist een winnaar na de goedkeuring van het klimaat-, belasting- en gezondheidszorgplan van president Joe Biden in de Amerikaanse Senaat.