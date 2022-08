PostNL geeft maandag een kijk in de boeken en daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de omzet uit pakketbezorging. Het post- en pakkettenbedrijf had in het eerste kwartaal al te maken met minder pakketvervoer omdat mensen na corona minder onlineshopten. Afgezien van het corona-effect stijgt het pakketvolume nog wel, zei topvrouw Herna Verhagen er toen bij.