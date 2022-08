Badmintonnen, tafelvoetballen of een watergevecht houden, maar ook nadenken over het leven van Ruth of Jozef. De ingrediënten van de interculturele jongerenkampen van Stichting Gave zijn divers. Voor de Syrische Ahmad vormen de Bijbelstudies een hoogtepunt. „Iedere religie denkt de waarheid te hebben. Ik sta er neutraal in en ben op zoek.”