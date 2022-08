„Wie in de Zoon van God gelooft, heeft eeuwig leven.” Of: „O land, land, land! Hoor des Heeren woord!” Langs diverse (snel)wegen springt een Bijbelse boodschap in het oog. „Gods Woord zal nooit ledig tot Hem wederkeren”, zegt Maarten van Rijn, die geregeld banners met Bijbelteksten plaatst.