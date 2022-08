Centrale bankiers en piloten hebben wel iets gemeenschappelijks. Ze moeten namelijk van tijd tot tijd hun kist veilig op de grond zien te krijgen onder lastige omstandigheden, denk aan een kapotte motor of hevige wind. Bij een centrale bank gaat het dan over de vraag of die de rente zodanig veel en snel weet te verhogen dat de inflatie wordt beteugeld; en dat zonder dat de economie daar te veel onder lijdt (lees: zonder dat er een recessie volgt).