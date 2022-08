De 46-jarige Martien M. uit Eindhoven vindt dat hij een levenslange gevangenisstraf moet krijgen vanwege de moord op zijn vriendin in een bed and breakfast in Valkenswaard. Zijn advocate zei dat vrijdag na een korte tussentijdse zitting in de strafzaak bij de rechtbank in Den Bosch. Hij heeft spijt van zijn daad, aldus de advocate.