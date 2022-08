Zakelijke watergebruikers: geen problemen door droogte, wel alert

De droogte in Nederland zorgt nog niet voor grote problemen voor zakelijke gebruikers van water, zoals bedrijven in de industrie. Dat zegt directeur Water Roy Tummers van de VEMW, belangenbehartiger van de zakelijke energie- en watergebruikers. „Maar deze droogte moet niet te lang gaan duren want anders wordt het wel problematisch.” Alertheid is daarom geboden, aldus Tummers. De droogte komt bovenop de problemen die de industrie al heeft met de gascrisis in Europa.