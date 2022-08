In het Gelderse Putten is een tweekoppige schildpad geboren, meldt dierenkliniek AniCura Stroowaert in Oud-Beijerland. Op basis van een CT-scan die donderdagochtend is gemaakt, blijkt volgens de kliniek dat de schildpad één hart en één maagdarmkanaal heeft. En dat is gunstig voor de levensverwachting van het dier, aldus AniCura.