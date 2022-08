De hoge inflatie in Nederland raakt ook spaarders. Die leveren per saldo fors in doordat geld minder waard wordt, zeker nu de spaarrente op een erg laag niveau ligt. De financiële vergelijkingswebsite Geld.nl heeft uitgerekend dat wie eind 2010 begon met het sparen van 100 euro, nu qua waarde gemiddeld iets minder dan 84 euro over heeft.