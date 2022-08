Drie mensen zijn woensdagmiddag gewond overgebracht naar het ziekenhuis na een aanrijding tussen een auto en een fietser in het Groningse dorp Muntendam. Het ongeluk gebeurde om 13.40 uur op Het Loeg. De bestuurder van de auto en de fietser raakten ernstig gewond. Hoe het derde slachtoffer, die ook in de auto zat, eraan toe is, is niet bekendgemaakt.