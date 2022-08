De 36-jarige vrouw die maandag werd aangehouden vanwege een dodelijk incident onder een viaduct op de N18 bij Haaksbergen is weer vrij. Dat meldt het Openbaar Ministerie woensdag. Er zijn onvoldoende redenen om de vrouw nog langer vast te houden. De politie is nog bezig met het onderzoek naar een mogelijk misdrijf in relatie tot het incident. Zolang het onderzoek loopt blijft de vrouw wel verdachte in de zaak, aldus het OM.