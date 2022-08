Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) wil kijken hoe sneller kan worden gedetecteerd of een piloot een verkeerde vluchtroute selecteert. Aanleiding is een incident in april waarbij twee vliegtuigen te dicht bij elkaar in de buurt kwamen bij het opstijgen. LVNL deed onderzoek naar het voorval en publiceerde de conclusies woensdag.