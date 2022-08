In Sneek zijn dinsdagavond 29 woningen ontruimd geweest vanwege een gaslek. Het lek ontstond in een huis aan de Horseweg. Rond 21.30 uur meldde de brandweer dat het lek afgesloten is en alle bewoners weer naar huis kunnen. Het ging om een lek in een leiding die vanuit het huis in kwestie naar het riool loopt, zei een woordvoerder eerder.