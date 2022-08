Wall Street lager door spanningen Taiwan, Uber hard omhoog

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen geopend. Net als in Azië en Europa hingen de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China over Taiwan boven de markt. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi brengt later op de dag een bezoek aan Taiwan tot groot ongenoegen van China dat spreekt van een Amerikaanse provocatie. Verder was taxidienst Uber een opvallende stijger na bekendmaking van cijfers.