De groei van de Duitse economie is in het tweede kwartaal tot stilstand gekomen. Volgens een voorlopige schatting van het Duitse federale statistiekbureau was er nul procent groei voor de grootste economie van Europa en de belangrijkste handelspartner van Nederland. In het eerste kwartaal ging de Duitse economie nog met een bijgestelde 0,8 procent vooruit in vergelijking met een kwartaal eerder.