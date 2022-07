Aandacht voor herstel en personeelsproblemen bij Air France-KLM

Als Air France-KLM vrijdagochtend de boeken opent, gaat de aandacht uit naar twee dingen. Ten eerste is er het verdere herstel van de coronacrisis en de positieve gevolgen daarvan op de winst van het luchtvaartconcern. Daarnaast spelen ook de personeelsproblemen bij luchtvaartmaatschappijen en op luchthavens. Met name KLM moest daardoor vluchten schrappen op Schiphol en ook Air France had te maken met bijvoorbeeld stakingen.