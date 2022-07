Raad van State België grijpt in bij rel rond scouts in Ardennen

De Belgische Raad van State heeft ingegrepen bij een rel tussen de burgemeester en enkele inwoners van La-Roche-en-Ardenne, en een groep Vlaamse scouts. De burgemeester had de scoutsgroep Oosterveld uit het Antwerpse Wilrijk bevolen te vertrekken vanwege overlast, maar de raad vindt die maatregel overdreven. De groep mag op zomerkamp blijven in het dorp, besloot het bestuurlijke rechtscollege in een spoedprocedure in Brussel.