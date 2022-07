ArcelorMittal, ’s werelds grootste staalproducent, blijft positief over de staalvraag ondanks de economische onzekerheid. Dat meldt het bedrijf in een handelsbericht over de eerste zes maanden van dit jaar. Hoewel de oorlog in Oekraïne, waar het bedrijf fabrieken heeft, de resultaten van het afgelopen halfjaar „overschaduwde”, ziet de producent vanwege de energietransitie nog genoeg kansen voor de toekomst.