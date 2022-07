Ruim 1,1 miljoen mensen hebben dit jaar beelden van broedende en jonge vogels bekeken via de camera’s van Beleef de Lente. Volgens Vogelbescherming Nederland zijn er 53 eieren gelegd en 35 jongen uitgevlogen. De „lievelingen van het seizoen” waren de twee jongen van zeearenden in een nest in het Friese Alde Feanen. De camera’s gaan op 1 augustus uit.