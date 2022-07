Resultaten KPN en rentebesluit Fed centraal op Beursplein 5

Beleggers op de Amsterdamse beurs kijken woensdag vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank zal na het slot van de Europese aandelenhandel de rente naar verwachting opnieuw verhogen met 0,75 procentpunt om de hoge inflatie in de Verenigde Staten aan te pakken. Ook komen opnieuw veel bedrijven met resultaten. Op het Damrak opende AEX-fonds KPN de boeken. Het telecomconcern wist in het tweede kwartaal voor het eerst in ruim tien jaar de omzet op te voeren op het vlak voor telecomdiensten aan bedrijven. Topman Joost Farwerck sprak van een „ommekeer” in de zakelijke markt.