In twee dagen tijd is er ruim 36.000 euro opgehaald voor het Duitse meisje van 7 jaar dat als enige het kanodrama op het Veluwemeer overleefde. Sinds de start van de actie zondag is het doelbedrag twee maal verhoogd wegens de „niet afgenomen interesse”. Dinsdagavond is het bijgesteld naar 60.000 euro.