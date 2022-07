Boerenorganisaties willen niet in gesprek met Johan Remkes. De Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) zegt niet op de uitnodiging van de stikstofbemiddelaar in te gaan totdat het kabinet „toezegt dat serieus gesproken kan worden over doel, tijdspad en invulling van maatregelen”. Farmers Defence Force (FDF) en Agractie vinden dat Remkes te weinig onderhandelingsruimte heeft.