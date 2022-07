Paus door het stof om misstanden met inheemse kinderen in Canada

Paus Franciscus heeft in Canada zijn berouw geuit over de omgang van zijn Rooms-Katholieke Kerk met kinderen van de oorspronkelijke inheemse bevolking van het land. Hij sprak ook over schaamte en pijn over de rol van de kerk bij de misstanden op de internaten waar deze kinderen werden geplaatst. De paus bood excuses aan voor het gedrag van de christenen die de „koloniserende mentaliteit” van de vroegere Canadese regeringen hadden gesteund.