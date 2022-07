Vakantieherinnering: met de trein langs een verdachte tas

Sinds een jaar of zes gaan we als vier families elke meivakantie één week samen weg. Tot 2018 troffen we elkaar aan de Pirkdorfersee in Oostenrijk. Inmiddels is de groep zo’n 25 personen groot en hebben we de derde generatie verwelkomd. De laatste twee gezamenlijke buitenlandvakanties –in 2019 en 2022– streken we neer in Luxemburg. Waarom daar? Het is een net, schoon land met een prachtige natuur en gratis ov, niet ver van Nederland. Wel zo fijn met het oog op het milieu en de huidige brandstofprijzen.