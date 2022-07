Wie op de fiets door Arnhem gaat, voelt al snel dat het op een eenvoudig exemplaar zonder versnellingen flink ploeteren is. De Gelderse hoofdstad kent heel wat hoogteverschil. Park Sonsbeek is een aangename plaats om de fiets te stallen en een kleedje uit te spreiden voor een zomerse picknick. Achter de waterval die baron van Heeckeren in 1826 liet aanleggen, bevindt zich een grot van waaruit je het watergordijn kunt zien.