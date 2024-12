Fotograaf Albert Dros weet het Nederlandse landschap in al z’n glorie vast te leggen, vaak op momenten dat de meeste mensen nog in bed liggen. Tien jaar fotografie van de Hollandse natuur is nu gebundeld in het boek ”The beauty of the Netherlands”. Het zijn weliswaar geen vulkanen, besneeuwde bergen of steile rotskliffen die het landschap van Nederland zo indrukwekkend maken, maar juist het vele water en de mistige ochtenden.

Dros: „Zelfs na tien jaar sta ik nog steeds, als de weersvoorspellingen goed zijn, te popelen om op pad te gaan. Ik raak hier nooit uitgefotografeerd.”

Het vele water en de mistige ochtenden maken Nederland zo uniek

_Fotograaf Albert Dros (1986) heeft een grote passie voor landschapsfotografie. Zijn werk is gepubliceerd in diverse media, waaronder Time, Huffington Post en National Geographic. _