De Afrikaanse Unie is verheugd over de graandeal die Oekraïne en Rusland hebben gesloten met Turkije en de Verenigde Naties. Door die overeenkomst kunnen beide landen ondanks hun oorlog de uitvoer van graan vanuit Oekraïense havens via de Zwarte Zee garanderen. In een verklaring spreekt de Unie van „een welkome ontwikkeling” voor Afrika, dat door de oorlog in Oekraïne verhoogd risico loopt op een voedselcrisis.