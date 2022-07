In Rosmalen is vrijdagmiddag een persoon omgekomen in het IJzeren Kind, een meertje in de Brabantse plaats nabij Den Bosch. Hoe de overledene in het water terechtkwam is nog niet duidelijk. Volgens de politie gaat het mogelijk om een zwemmer en lijkt er geen sprake van een misdrijf. De precieze toedracht wordt nog onderzocht.