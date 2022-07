Het bestuur van Stichting De 4Daagse is tevreden over het verloop van de „toch wel heel bijzondere” 104e editie van de Vierdaagse in Nijmegen. Marsleider Henny Sackers noemde het vrijdag „fantastisch om na drie jaar weer een intocht mee te maken. Het is één groot feest”. In totaal hebben 34.934 lopers de wandeltocht voltooid. Op de laatste dag vielen nog 531 wandelaars uit.