Twee rondzwervende walrussen zijn in het noorden van Europa het zomernieuws: Stena in Finland en Freya in Noorwegen. Maar voor Stena is het afgelopen. Het dier stierf uitgeput op weg naar een dierenziekenhuis. Bij Freya gaat het om hetzelfde dier dat vorig jaar nog uitrustte op een Nederlandse onderzeeër, melden media.