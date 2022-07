Een paartje hoppen heeft in het beschermde Natura2000-gebied Leenderbos, niet ver van Eindhoven, zeker twee jongen uitgebroed. Volgens de provincie Noord-Brabant is dat uniek. Het is pas het vijfde hopnest in Nederland in bijna vijftig jaar. Bovendien is dit het derde jaar op rij dat er een succesvol broednest wordt gevonden. De provincie en Staatsbosbeheer hopen dat de hoppen zich nu weer echt gaan vestigen in het zuiden van Nederland.