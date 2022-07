De overheid en sectorpartijen hebben nog „blinde vlekken” als het aankomt op afspraken over data om de energietransitie goed te laten verlopen. Dat concludeert het Rathenau Instituut in een nieuw rapport. Volgens het wetenschappelijk instituut zijn digitale technologie en data „essentieel” voor de energietransitie, omdat er zonder data geen stroom is, en zijn er betere afspraken nodig.