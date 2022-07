Studenten presenteren auto die meer CO2 opvangt dan uitstoot

Studenten van de TU Eindhoven presenteren donderdagmiddag in Den Haag Zem: een duurzame elektrische auto die meer CO2 opvangt dan hij uitstoot. Het is nog een prototype, de auto kan nu bij 20.000 reiskilometers per jaar 2 kilogram CO2 afvangen. „Dat is nog niet veel. We willen de filters uiteindelijk optimaliseren naar bijvoorbeeld 16 kilogram per jaar”, vertelt teammanager Louise de Laat van het studententeam genaamd TU/ecomotive.