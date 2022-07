Nederlandse spaarders die wachten op een hogere spaarrente, moeten zich niet rijk rekenen. De Europese Centrale Bank (ECB) schroeft zijn rentetarieven donderdag naar verwachting voor het eerst in jaren wat op, maar het gaat „waarschijnlijk een hele tijd” duren voor we in Nederland weer spaarrentes zien van bijvoorbeeld 3 of 4 procent, waarschuwt deskundige Amanda Bulthuis van de financiële vergelijkingswebsite Geld.nl.