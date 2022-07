Brabant wil strengere eisen aan gaswinning om water te beschermen

De gaswinning in Kaatsheuvel mag niet op de huidige manier doorgaan, vinden de provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta en de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand. Ze hebben bezwaar gemaakt tegen een besluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), dat het bedrijf Vermilion nog tien jaar langer wil toestaan op de bewuste locatie aardgas op te pompen. De overheden in het gebied eisen betere garanties voor de kwaliteit van het drinkwater in de omgeving.