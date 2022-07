ASMI stuwt AEX richting 700 punten op afwachtende beurs

De AEX-index op het Damrak kreeg donderdag de 700 punten weer in het vizier dankzij een stevige koerssprong van ASMI. De chiptoeleverancier dikte 8,5 procent aan dankzij een sterk tweede kwartaal, waarin het bedrijf voor een recordbedrag aan orders heeft ontvangen. Beleggers waren echter minder tevreden over de resultaten van branchegenoot Besi. Dat bedrijf had in de eerste jaarhelft last van de coronalockdowns in China en zag de omzet van Chinese klanten daardoor flink dalen. Het aandeel verloor 3 procent.