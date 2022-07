De oudste delen van de Lambertuskerk in het Betuwse Ingen dateren uit de veertiende eeuw. Die delen bevinden zich onder de toren. Er is al sprake van een kerk in 1248. Het koor is in de vijftiende eeuw gebouwd. De kerk is vernoemd naar Lambertus van Luik of van Maastricht die in de zevende eeuw samen met Willibrord het Evangelie in Kempen en in het gebied langs de Maas verkondigde. Dit is een aflevering in de serie Langs Betuwse kerken. beeld Niek Stam