De vraag naar apparatuur vanuit de Chinese chipindustrie valt flink terug door verstoringen door coronalockdowns en overcapaciteit in Chinese fabrieken. Dat merkt de Nederlandse chiptoeleverancier Besi in zijn resultaten. De omzet vanuit Chinese klanten kelderde in het eerste halfjaar met bijna een derde en de algehele orderontvangst is eveneens met ongeveer een derde gezakt.