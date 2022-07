Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was woensdag een flinke stijger in een hoger gesloten AEX-index op de beurs in Amsterdam. Analisten van de Amerikaanse bank Citigroup herhaalden het koopadvies voor het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl. Ook chipmachinefabrikant ASML stond bij de winnaars op Beursplein 5 na bekendmaking van de kwartaalresultaten. Verfconcern AkzoNobel ging juist omlaag na publicatie van de cijfers.