Bijna de helft van de bewoners van de IJmond, de gemeentes rondom staalfabriek Tata Steel, maakt zich zorgen of de leefomgeving gezond is voor zichzelf en de familie, signaleert onderzoeksbureau Ipsos in een woensdag gepubliceerd rapport voor de provincie Noord-Holland. Landelijk gaat het om 20 procent dat zich zorgen maakt om de veiligheid van de leefomgeving.