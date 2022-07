Netflix omhoog op Wall Street na meevallende resultaten

Netflix behoorde woensdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De streamingdienst werd bijna 1 procent hoger gezet dankzij meevallende resultaten. Netflix zag het aantal abonnees voor het tweede kwartaal op rij dalen, maar de afname van zo’n 1 miljoen betalende klanten was minder groot dan gevreesd. Het bedrijf denkt ook dat de bodem voorlopig is bereikt en verwacht in de zomerperiode er weer 1 miljoen abonnees bij te krijgen.