De Europese Commissie versoepelt de staatssteunregels verder. Bedrijven dreigen nog meer in de knel te komen nu de oorlog in Oekraïne voortduurt en aardgas en andere energiebronnen weleens nog duurder of zelfs schaars kunnen worden, schat zij in. Overheden krijgen vooral meer ruimte om het bedrijfsleven te helpen over te stappen op duurzame energie of energie van elders.