De gaspijplijn Nord Stream wordt donderdag weer in gebruik genomen, maar tenzij een onderhouden turbine wordt teruggegeven gaat er nog minder gas doorheen dan voor de tijdelijke sluiting. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin gezegd na een top in Iran. Volgens de Russische leider vloeit er in dit geval niet meer dan 20 procent van de normale hoeveelheid gas van Rusland naar Duitsland.