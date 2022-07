De Delftse start-up Meatable heeft zijn eerste product van kweekvlees ontwikkeld. Het worstje van varkensvlees uit de fabriek moet in 2025 in Singapore te koop zijn en daarna hopelijk ook snel in de rest van de wereld, geeft technisch directeur en medeoprichter Daan Luining aan, die het kweekvlees onlangs voor het eerst kon proeven. „Het smaakt goed, dit willen we iedereen laten proeven.”