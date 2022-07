Drukte op Rotterdam CS voorbij, hulpdiensten vertrekken

De drukte op Rotterdam Centraal is voorbij. Eerder op dinsdagavond waren zo’n 1000 tot 1500 reizigers op het station gestrand door een storing. De hulpdiensten kwamen ter plaatse vanwege de hitte en omdat het even onrustig werd. Rond 20.50 uur waren de hulpverleners weer aan het inpakken, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. „Het treinverkeer is weer op gang gekomen en inmiddels is het hier gereduceerd tot normale drukte.”