Nederlandse consumenten en bedrijven moeten veel meer bewust worden gemaakt van mogelijke gastekorten. Dat zegt voorzitter Hans Grünfeld van de VEMW, de belangenbehartiger van zakelijke energie- en watergebruikers. „Er wordt nu weinig aandacht aan besteed, maar ook nu moeten we energie besparen. We zouden bijvoorbeeld kunnen vertellen dat de airco niet op volle kracht aan hoeft, ook al is het heet.”