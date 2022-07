De Onderzoeksraad voor Veiligheid feliciteert zijn voorzitter Jeroen Dijsselbloem met zijn voordracht als burgemeester van Eindhoven. „En we wensen hem succes met de verdere procedure. Die wachten we af, dan kijken we hoe we zijn functie gaan invullen”, zegt een woordvoerster. Wie zijn opvolger wordt, is nog niet bekend.